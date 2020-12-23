نور لـ دوت الخليج: جوزي بيدلع الأولاد أكتر مني

كشفت الفنانة نور عن تفاصيل حياتها كأم وطريقة تعالمها مع أولادها في المنزل، وقالت في تصريحات لـ دوت الخليج أن الأمومة شعور عظيم، ولفت إلى أنها تحتاج وقت ومجهود كبير، ولفتت إلى أن زوجها هو من يدلع الأولاد أكثر منها ولكنها دائما «تزعق» لهما.
وعلى الجانب الأخر كانت قد كشفت الفنانة اللبنانية نور عن أبرز ردود الأفعال التى تلقتها على مسلسلها جمال الحريم والصعوبات التى واجهتها وكيفية تعاملها مع هجوم السوشيال ميديا، كما تحدثت لكاميرا صدى عن تفاصيل أعمالها القادمة.
وقالت نور إنها تلقت ردود فعل قوية جدا، موضحة أن هناك عدد من الجمهور مازال خائف من مشاهدة العمل، وأضافت أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجأت".
وأوضحت "نور" أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية نور أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
وكشفت عن طريقة تعاملها مع هجوم مواقع التواصل الإجتماعي الذي يحدث مؤخرا لمجموعة من الفنانين وقالت انها لاتفضل الرد نهائيا.
في النهاية كشفت عن أحدث أعمالها وقالت أنها تتواجد فى موسم رمضان القادم من خلال مسلسل ضل راجل مع الفنان ياسر جلال، بالإضافة إلى أشتراكها مع الفنان أمير كرارة في مسلسل مكون من 8 حلقات يذاع على أحد المنصات الإلكترونية ويحمل أسم:"عمر الناجي.
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