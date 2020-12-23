الفنان محمد رشاد يهنئ محمد فؤاد بعيد ميلاده بصورة تجمعهما

حرص الفنان محمد رشاد، على تهنئة النجم محمد فؤاد بعيد ميلاده الـ 59، الذي احتفل به أمس بصحبة عدد من أصدقائه في أحد المطاعم، حيث إنه من مواليد يوم 20 ديسمبر عام 1961.

ونشر رشاد، صورة تجمعه مع النجم محمد فؤاد، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "كل سنة وأنت طيب يا فؤش يا طيب، والعمر كله في صحة وخير يا أصيل يا أصلي".