محمد منير فى أحدث ظهور.. يضع خرزة زرقاء على إحدى عينيه

نجح الكينج محمد منير فى لفت الانتباه من جديدة بجلسة تصوير خضع لها لمجلة GQ، حيث ظهر بشكل مبتكر وغير تقليدى، وارتدى ملابس فضفاضة مع بعض اللمسات المبتكرة مثل ظهوره وهو يضع خرزة زرقاء على إحدى عينيه، وفى صورة أخرى وهو يقوم بحلاقة لحيته.

وفى سياق متصل، يستعد الكينج لإطلاق أول أغانى ألبومه الجديد "باب الجمال" خلال أيام، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

‎ويحتوى الألبوم أربعة أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهم: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا تمهيدًا لطرح الألبوم كاملا الفترة المقبلة.