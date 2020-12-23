بعد التعافي من الوعكة الصحية.. محمد منير يظهر بـ"خرزة زرقا"| شاهد

نشر الفنان محمد منير صورة له ظهر من خلالها بخرزة زرقاء وضعها على عينه، عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بإنستجرام.



جاءت الصورة بعد شفاء الكينج محمد منير من وعكة صحية أصابته منذ أيام قليلة بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط، ولكنه عاد علي الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

وروج الكينج محمد منير، لألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر منير بوستر الألبوم وعلق: "الكينج محمد منير فقط وحصريًا مع اتصالات ميوزيك .... و استنوا الألبوم الجديد "باب الجمال" قريبًا جدًا علي اتصالات ميوزيك. نزل التطبيق الان و خليك اول واحد تسمع الالبوم قبل اي حد".



الأغنية الأولى التي سيطلقها محمد منير بعنوان "باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهما مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.



‎ويحتوي الألبوم أربعة أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال، وهم "فينك يا حبيبي" من كلمات والحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و" أنا رايق" كلمات نور الدين محمد والحان أحمد عمار وتوزيع اسامة الهندي، و" زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و "مسألة السن" من كلمات صلاح فايز والحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.



سيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا تمهيدا لطرح الألبوم كاملا الفترة المقبلة.