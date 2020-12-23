بصورة تجمعهما.. محمد رشاد مهنئا محمد فؤاد بعيد ميلاده: يا اصلي

حرص المطرب محمد رشاد على تهنئة الفنان محمد فؤاد بعيد ميلاده الـ59، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ونشر محمد رشاد صورة له بصحبة محمد فؤاد وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا فؤش يا طيب ❤️ والعمر كله في صحة وخير يا أصيل يا أصلي".
واحتفل الفنان محمد فؤاد، يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر الجاري، بعيد ميلاده الـ 59 حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1962 بمدينة الإسماعيلية، وتربى في حي عين شمس بعد انتقاله مع أسرته إلى القاهرة.
وقبل أيام قليلة، تصدرت شائعة وفاة محمد فؤاد، مؤشر البحث جوجل في مصر، رغم النفي المتكرر من نقابة المهن الموسيقية، ومن الفنان نفسه، وعدم وجود أي تدهور في حالته الصحية، وحتى بعد خروجه من المستشفى بالفعل.
وكشف الفنان محمد فؤاد، عن تطورات حالته الصحية في أول تصريح بعد خروجه من المستشفى الذي كان يتلقى به العلاج، أنه تعرض منذ أيام قليلة إلى وعكة صحية شديدة عبارة عن ارتفاع في ضغط الدم.
ووجه محمد فؤاد، الشكر لجمهوره في مصر والوطن العربي، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين، وأظهرت له الحب الحقيقي من جانب الجمهور.
وقال فؤاد: "خالص شكري وحبي وتقديري لجمهوري العزيز على قلبي، وبفضل الله وبفضل دعواتهم تحسنت أحوالي الصحية بشكل كبير، وأقضي فترة النقاهة حاليا في منزلي ووسط أسرتي".
وظهر الفنان محمد فؤاد فى أحد البرامج التليفزيونية, ليسرد عددا من المواقف الطريفة التى تعرض لها فى بداية مشواره الفنى , كان أولها تعرضه للضرب فى بداية مشواره الفنى بعد أن قام بإحياء أحد الأفراح واعتقد المدعوون أنه يسخر منهم بسبب غنائه باللغة الإنجليزية.
كما حكي أحد المواقف التى جمعته بالفنانة سهير البابلى فى أول عمل سينمائى له، وكان من المفترض أن يقدم معها مشهدا إلا أنه شعر بالرهبة تجاهها بسبب صرامتها، وقرر عدم تصوير المشهد والصعود إلى غرفته، لكنها تفهمت الأمر، وحاولت أن تزيل الفجوة بينهما, عن طريق سبه "شتيمة" على سبيل الدعابة.
كان آخر أعمال فؤاد "مصر حكاية" كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وهندسة صوتية ياسر أنور.
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