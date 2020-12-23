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نور اللبنانية تكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن مشاركتها في السباق الرمضاني لـ2021

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نور اللبنانية عن أعمالها المقبلة، في عام 2021 وذلك عقب مشاركتها في مسلسل "البرنس" في السباق الرمضاني لعام 2020.

وقالت نور اللبنانية في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" عن مشاركتها في عمل فني مقبل مع ياسر جلال "مسلسل "ضل راجل" مع ياسر جلال، إخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجي،وكتابة أحمد عبد الفتاح، وأتمنى إنه يعجب الناس".

يذكر أن آخر أعمالن نور اللبنانية مسلسل "جمال الحريم" يشارك فيه نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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