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خاص..ونور اللبنانية تكشف عن تأثير الجن والشعوذة في حياتها

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القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنانة نور اللبنانية عن تأثير الجن والجدل والشعوذة في حياتها الخاصة، وذلك عقب مشاركتها في مسلسل "جمال الحريم" والذي يتحدث عن نوع من أنواع السحر.

وقالت نور اللبنانية في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" قائله: "أنها لا يمكن أن تلجأ لدجالين في حياتها ولم تتعرض لأي شئ من أعمال الجن، ولا تؤمن بالعفاريت، وأنها أقوى من العفاريت.

مسلسل "جمال الحريم" يشارك فيه نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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