وجاء هذا عبر اتفاق وقعه أسامة مع أم كلثوم نجلة الأديب الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، وتخطط لتحويل ملحمة الحرافيش إلى مسلسل عبر 10 مواسم، وأن يُعرض مسلسل ميرامار في شهر رمضان 2019.
وعن هذه الخطوة علق هاني أسامة: "من بين اتجاهات شركتنا أن نعمل على تحويل الروايات القيمة إلى أعمال فنية والسينما والتلفزيون، وبلا شك فإن أعمال الأديب الراحل نجيب محفوظ كنز ثري يمكن اكتشافه أكثر من مرة، مثل ما يحدث مع الحرافيش وميرامار."
وأضاف هاني: "نحن اعتدنا على اقتناص الروايات الجيدة وتحويلها إلى السينما والتلفزيون، وخطوة تحويل أعمال نجيب محفوظ إلى الشاشة خطوة كانت لابد أن تحدث، ونحن في غاية الحماس لبدء العمل على ذلك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحرافيش في ثوب جديد.. المخرج أحمد فوزي صالح يبدأ تصوير ملحمة نجيب محفوظ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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