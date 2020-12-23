قصة حب.. سعد رمضان يطرح أحدث أغانيه في الكريسماس

طرح الفنان اللبناني سعد رمضان احدث اغانيه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، التي تحمل اسم «قصة حب» تزامنا مع اعياد الكريسماس.



اغنية «قصة حب» للفنان سعد رمضان، من كلمات: علي المولى، والحان: فضل سليمان، وتوزيع موسيقي: ايليا ناستا، والكليب من إخراج: كفاح بلاني.



من جهة أخرى، حصدت أغنية "أنت وأنا"، للفنان اللبناني سعد رمضان، 9 ملايين و600 ألف مشاهدة، منذ أن طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، يوم 27 أغسطس الماضى.



أغنية "أنت وأنا" للفنان اللبناني سعد رمضان، من كلمات علي المولى، وألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد، والكليب من إخراج هادي عواضة.



يُذكر أن أحدث أعمال سعد رمضان الفنية، كان كليب "شو محسودين"، الذي طرحته روتانا عبر يوتيوب في بداية يناير 2019، وهو من كلمات علي المولى، ألحان: جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد.



وحققت أغنية "شو محسودين" لـ سعد رمضان، ملايين المشاهدات على يوتيوب، واجتازت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، لتصبح الأغنية الأكثر نجاحًا في الألبوم الأخير، ليستقر عليها كـ فيديو كليب.