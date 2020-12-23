قالوا لـ دوت الخليج| نور اللبنانية تكشف تفاصيل حياتها الزوجية كأم .. وماجد المصري يرصد أسرار الملك أحمس

تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن أعمالهم الفنية وجديدهم خلال الفترة المقبلة.. ونستعرض في التقرير التالي أبرز هذه التصريحات كالآتي...

نور اللبنانية

كشفت الفنانة نور عن تفاصيل حياتها كأم وطريقة تعالمها مع أولادها في المنزل، وقالت في تصريحات لـ دوت الخليج أن الأمومة شعور عظيم، ولفت إلى أنها تحتاج وقتا ومجهودا كبيرا، ولفتت إلى أن زوجها هو من يدلع الأولاد أكثر منها ولكنها دائما «تزعق» لهما.



وعلى الجانب الآخر كانت الفنانة اللبنانية نور كشفت عن أبرز ردود الفعل التى تلقتها على مسلسلها جمال الحريم والصعوبات التى واجهتها وكيفية تعاملها مع هجوم السوشيال ميديا، كما تحدثت لكاميرا صدى عن تفاصيل أعمالها القادمة.



وقالت نور إنها تلقت ردود فعل قوية جدا، موضحة أن هناك عددا من الجمهور مازال خائفا من مشاهدة العمل، وأضافت أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجآت".



وأوضحت "نور" أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية نور أن ينال العمل إعجاب الجمهور.



وكشفت عن طريقة تعاملها مع هجوم مواقع التواصل الإجتماعي الذي يحدث مؤخرا لمجموعة من الفنانين وقالت انها لاتفضل الرد نهائيا.



في النهاية كشفت عن أحدث أعمالها وقالت أنها تتواجد فى موسم رمضان القادم من خلال مسلسل ضل راجل مع الفنان ياسر جلال، بالإضافة إلى أشتراكها مع الفنان أمير كرارة في مسلسل مكون من 8 حلقات يذاع على أحد المنصات الإلكترونية ويحمل أسم:"عمر الناجي.

مخرج فيلم منارة



بعد عرضه الأول في خلال مهرجان الفيلم القصير (نيو فيلميكرز) بلوس أنجلوس، كشف المخرج اللبناني زين ألكسندر عن الصعوبات التي واجهته في الفيلم القصير "منارة".

وقال زين إلكسندر، في تصريحات لـ دوت الخليج :"كنا نعمل في إطار الكثير من القيود، فكنا نصور في فندق ولم يكن لدينا تصريح لدخول الكثير من مواقع التصوير حتى يوم بدء التصوير، وهو ما لم يسمح لنا بعمل التدريبات، لذا تحتم علينا تدبر أمرنا بسرعة".



وتابع:" وسئلت لماذا لم أظهر المزيد من موقع التصوير، فهو يحمل طابعا فنيا. اختيار الكادر الضيق كان في الأساس بدافع إبداعي، على كل حال، فدوران الكاميرا قليلًا كان سيتسبب في خروج محتوى مختلف تمامًا، العديد من الاختيارات الجمالية كانت مرهونة بالتناقضات في المساحة.



وتدور أحداث الفيلم في جنوب لبنان حول زياد، الأب الذي يتوفى فجأة، تاركًا عائلة مكونة من زوجته عليا ونجليه رامي ونورا محورًا لنميمة الجيران، وبينما تنشغل عليا بتحضير عزاء هدفه فقط المظهر الاجتماعي، كان رامي ونورا يعيشان صدمة فراق والدهما. ولكن بدلًا من أن يؤازرا بعضهما، دبت الفرقة بينهما بشكل أكبر، وأجبرتهم على فتح المشاكل القديمة.‎



وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي (قسم أيام فينيسيا)، كما شارك في أيام قرطاج السينمائية وحصل على 4 جوائز هي جائزة أحمد خضر للامتياز من المهرجان الأوروبي للأفلام المستقلة، وجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجانLaguna Sud السينمائي، وجائزة هيباتيا الفضية لأفضل فيلم قصير من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وجائزة أفضل ممثل من مهرجان إلبا السينمائي في توسكانا بإيطاليا.



الفيلم من إخراج زين ألكسندر، سيناريو اللبنانية الأمريكية باسكال سينيوري، التي تشارك أيضًا في بطولة الفيلم مع هالة بسمة صفي الدين والمخرج زين ألكسندر، وإنتاج شركة ZMA Entertainment، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.



زين ألكسندر مخرج وممثل ذو أصول لبنانية يعيش في نيويورك؛ بدأ مسيرته كممثل حين انتقل لنيويورك في 2010، وكان ظهوره الأول عام 2012 في الفيلم الدرامي القصير الهارب. وفي 2018 أخرج أول أفلامه الغُربة والذي شارك في مهرجان سانتا باربرا السينمائي. ثاني أعماله الإخراجية فيلم المنارة شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته السابقة