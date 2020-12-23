نيكول سابا تحتفل بعيد جوازها التاسع في أجواء رومانسية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل اليوم الثالث والعشرين من ديسمير الفنانة اللبنانية نيكول سابا يعيد زواجها الناس من يوسف الخال ، وذلك في أجواء رومانسية.

ونشرت نيكول مجموعة صورة رومانسيه لهما ، وظهرت نيكول بالصور وهي تقبل زوجها ، وعلقت على الصورة وكتبت : تسع سنين معاً.

وفي سياق منفصل نيكول سابا، تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 31 من ديسمبر الجاري وذلك بفندق الماسه على هامش الاحتفالات بليلة رأس السنة ، وتقدم نيكول، خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.

ويشاركها في الحفل المطرب محمود العسيلي، والمطرب مصطفى حجاج حيث يقدموا مجموعة كبيرة من أغانيهم للإحتفال مع الجمهور بسنة جديدة.