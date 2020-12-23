أحمد خالد صالح يروج لأحدث أعماله.. تعرف على اسم الفيلم

كشف الفنان أحمد خالد صالح، عن البوستر الأول لأحدث أفلامه "30 مارس" الذي يشارك في بطولته إلى جانب احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وضم البوستر النجم احمد الفيشاوي وخالد الصاوي ودينا الشربيني وأحمد خالد صالح وصبري فواز وأسماء ابو اليزيد وعلق قائلًا "30 مارس قريبًا".

فيلم "30 مارس" الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلًا.

الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح.

"30 مارس" يشرف على إنتاجه إبراهيم حرفوش ومشرف عام ريمون رمسيس. وتنتجه شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني.