حلا شيحة بين أحضان والدها ولقطة رومانسية لـ درة التونسية وزوجها .. 10 صور عائلية مميزة للنجوم هذا الأسبوع

لحظات عائلية مميزة عاشها النجوم هذا الأسبوع مع الأيام الأخيرة من عام 2020، فسرقت حلا شيحة الأنظار بلقطة لها أثناء تدليل والدها لها، كما بدت الفنانة درة التونسية تعيش اسعد أوقاتها الرومانسية في شهر العسل برفقة زوجها رجل الاعمال هاني سعد، كذلك ينسحب الامر على العروس رنا سماحة التي ظهرت بلقطة دافئة مع عريسها.

جمعنا لكم لقطات عائلية مميزة للنجوم هذا الأسبوع التي تسبق ايام قليلة من وداعنا لعام 2020:

حلا شيحة بين أحضان والدها

النجمة حلا شيحة شاكرت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بصورة لها مع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وهي المرة الأولى التي تنشر صورة حديثة له برفقتها، وظهرت حلا وهي تتدلل على والدها حيث جلست على قدميه وبين احضانه وعبرت عن سعادتها بهذه اللحظة العائلية قائلة: "لا شيء مثل هذه اللحظة مع أغلى شخص.. لحظة غالية مع أغلي الناس".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه اللقطة بين حلا ووالدها متمنين بأن يديم الله السعادة عليهما مع بقية أفراد الأسرة.

رومانسية النجمات في شهر العسل

الفنانة التونسية درة تستمتع بلحظات رومانسية مع زوجها زوجها رجل الأعمال هاني سعد فشاركت جمهورها بصورة على حسابها على إنستغرام ظهرت فيها برفقته وهما على متن قارب في البحر، حيث تستكمل شهر عسلها بعدما قطعته لفترة قصيرة لتصوير مشاهدها في أحد الاعمال الفنية.

الفنانة رنا سماحة ايضا ظهرت بلقطة رومانسية مرحة مع زوجها سامر ابو طالب خلال فترة شهر العسل وعكست الصورة مدى انسجامهما وسعادتهما في بداية حياتهما الزوجية،

لقطات النجوم مع أبنائهم

الفنانة أنغام احتفلت بعيد ميلاد ابنها عبد الرحمن بطريقة مميزة من خلال نشر مجموعة صور برفقته وعايدته قائلة: " نور عيوني وصاحبي وأحن قلب قابلته ربنا يحفظك يا روحي ويزيدك موهبة وطيبة ابني عبد الرحمن عقبال ميت سنة يا روحي"، وايضا نشرت زوجة الفنان راغب علامة، جيهان علامة، لقطة اسرية دافئة مع نجلها لؤي، كذلك شاركت بنات الفنان احمد زاهر الجمهور بمجموعة صور برفقة والدهم عبروا فيها عن محبتهم الكبيرة له.

تامر حسني باحدث صورة له مع زوجته

بينما تداول فانز النجم تامر حسني أحدث لقطة له مع زوجته بسمة بوسيل عقب فترة قصيرة من انفصالهما القصير ثم تصالحهما.

شاهدوا الصور واي لقطة عائلية نالت اعجابكم أكثر؟