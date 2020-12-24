غادة رجب تطرح أغنية شمس الوصل.. اليوم

تستعد الفنانة غادة رجب، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "شمس الوصل" اليوم الخميس، وهي أغنية باللهجة الخليجية، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

أغنية "شمس الوصل" كلمات بدر بن شايق، ألحان عبد الله عبود، توزيع محمد كمال".