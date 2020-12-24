عرض المتجول يحصد 7 جوائز في المهرجان العربي

حصد عرض "المتجول" عددا كبيرا من الجوائز فى ختام المهرجان العربى فى دورته ال ٣٧ بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
وجاءت الجوائز كالتالي:
أفضل تأليف مسرحي، شهادة تميز فى الإخراج المسرحي، احسن ممثلة دور تانى لقاء الصيرفى، شهادة تميز فى التمثيل لنادر الجوهرى، شهادة تميز فى التمثيل لمصطفى خطاب، شهادة تميز فى التمثيل لعبد الباررى سعد، شهادة تميز فى التمثيل لممدوح السعيد.
عرض "المتجول" بطولة منار حليم، محمد زلط، محمود بكر ، رفيق ايوب، نادر الجوهرى، مصطفى خطاب، عبدالباري سعد، لقاء الصيرفى ، ممدوح السعيد".
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