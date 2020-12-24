مبادرة " المؤلف مصري " علي بيرم التونسي بالاسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - 1_العرض المسرحي " البيت " سبتمبر
2_العرض المسرحي "خارج المجموع " سبتمبر
3_ العرض المسرحي "ذهب الليل " سبتمبر
4 _ العرض المسرحي "حكايات الصياد و أمير البحار " سبتمبر
5 _ العرض المسرحي " فرحة ما تمت " أكتوبر
6_العرض المسرحي "جوازة ست نجوم " أكتوبر
7 _العرض المسرحي "جنون عادي جدا " أكتوبر
8 _العرض المسرحي "سيبوني لوحدي " أكتوبر
9_ العرض المسرحي " لسة فاكر " نوفمبر
10 _العرض المسرحي "عد تنازلي " نوفمبر
مسرح القاهرة للعرائس
1- إعادة عرض " صحصح لما ينجح" ابتداء من يناير وفبراير على مسرح القاهرة للعرائس
2- إعادة عرض " الليلة الكبيرة " يناير و فبراير معرض فعاليات الكتاب
3- إعادة عرض " الليلة الكبيرة " على مسرح القاهرة للعرائس يوليو
4- إعادة عرض فركش لما يكش على مسرح القاهرة للعرائس شهر اغسطس
5- إعادة عرض " الليلة الكبيرة " شهر أغسطس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا.
6- إعادة في أغسطس عرض " رحلة الزمن الجميل " على مسرح القاهرة للعرائس
7- إعادة عرض " الليلة الكبيرة " سبتمبر على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا.
8- إعادة عرض "محطة مصر" شهر سبتمبر واكتوبرعلى مسرح القاهرة للعرائس
9- إعادة عرض " الليلة الكبيرة " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس شهر اكتوبر على مسرح قصر ثقافة الاسمرات بالمقطم بالمجان
10- إعادة العرض المسرحي " رحلة الزمن الجميل" من إنتاج الفرقة على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة نوفمبر
المسرح القومي للأطفال
1- إعادة عرض "القطط" شهر يوليو واغسطس على خشبة مسرح متروبول بالعتبة.
2- إعادة تقديم العرض المسرحي " حواديت الأراجوز على خشبة مسرح متروبول بالعتبة شهر سبتمبر
3- إعادة تقديم العرض المسرحي " حواديت الأراجوز " مسرح متروبول شهر أكتوبر
4- اعادة عرض "عبور وانتصار"على مسرح متروبول ، شهر أكتوبر
5- إعادة عرض زهرة اللوتس، على مسرح تروبول ، شهر نوفمبر
فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة :
1- اعادة عرض ست الدنيا ،شهر يناير مسرح الحديقة الدولية
2- افتتاح عرض " حكاوي عرائس القفاز" ، مسرح الحديقة الدولية، أغسطس
3- افتتاح " ليالي سيد درويش" ، مسرح الحديقة الدولية ،شهر سبتمبر
4- افتتاح " عم ياقوت" على مسرح الحديقة الدولية ، شهر سبتمبر
ثانيا :المشاركات بالمهرجانات
المهرجانات المحلية
مشاركة البيت الفني للمسرح ضمن فعاليات المهرجان القومي للسرح المصري في دورته ال 13 ضمن المسابقة الرسمية ب 5 عروض مسرحية و هم "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي، "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد، "حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب ، "أفراح القبة" من إنتاج فرقة مسرح الشباب
المهرجانات الدولية
1- مشاركة عرض " أنا كارمن" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالمهرجان الدولي النسائي للمونودراما بالجزائر ، حصل العرض على جائزة أفضل عرض بالمهرجان
2- مشاركة عرض " حريم النار " من أنتاج فرقة مسرح الطليعة ضمن فعاليا الدورة ال 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، شهر سبتمبر