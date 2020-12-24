مبادرة " المؤلف مصري " علي بيرم التونسي بالاسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - 1_العرض المسرحي " البيت " سبتمبر

2_العرض المسرحي "خارج المجموع " سبتمبر

3_ العرض المسرحي "ذهب الليل " سبتمبر

4 _ العرض المسرحي "حكايات الصياد و أمير البحار " سبتمبر

5 _ العرض المسرحي " فرحة ما تمت " أكتوبر

6_العرض المسرحي "جوازة ست نجوم " أكتوبر

7 _العرض المسرحي "جنون عادي جدا " أكتوبر

8 _العرض المسرحي "سيبوني لوحدي " أكتوبر

9_ العرض المسرحي " لسة فاكر " نوفمبر

10 _العرض المسرحي "عد تنازلي " نوفمبر

مسرح القاهرة للعرائس

1- إعادة عرض " صحصح لما ينجح" ابتداء من يناير وفبراير على مسرح القاهرة للعرائس

2- إعادة عرض " الليلة الكبيرة " يناير و فبراير معرض فعاليات الكتاب

3- إعادة عرض " الليلة الكبيرة " على مسرح القاهرة للعرائس يوليو

4- إعادة عرض فركش لما يكش على مسرح القاهرة للعرائس شهر اغسطس

5- إعادة عرض " الليلة الكبيرة " شهر أغسطس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا.

6- إعادة في أغسطس عرض " رحلة الزمن الجميل " على مسرح القاهرة للعرائس

7- إعادة عرض " الليلة الكبيرة " سبتمبر على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا.

8- إعادة عرض "محطة مصر" شهر سبتمبر واكتوبرعلى مسرح القاهرة للعرائس

9- إعادة عرض " الليلة الكبيرة " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس شهر اكتوبر على مسرح قصر ثقافة الاسمرات بالمقطم بالمجان

10- إعادة العرض المسرحي " رحلة الزمن الجميل" من إنتاج الفرقة على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة نوفمبر

المسرح القومي للأطفال

1- إعادة عرض "القطط" شهر يوليو واغسطس على خشبة مسرح متروبول بالعتبة.

2- إعادة تقديم العرض المسرحي " حواديت الأراجوز على خشبة مسرح متروبول بالعتبة شهر سبتمبر

3- إعادة تقديم العرض المسرحي " حواديت الأراجوز " مسرح متروبول شهر أكتوبر

4- اعادة عرض "عبور وانتصار"على مسرح متروبول ، شهر أكتوبر

5- إعادة عرض زهرة اللوتس، على مسرح تروبول ، شهر نوفمبر

فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة :

1- اعادة عرض ست الدنيا ،شهر يناير مسرح الحديقة الدولية

2- افتتاح عرض " حكاوي عرائس القفاز" ، مسرح الحديقة الدولية، أغسطس

3- افتتاح " ليالي سيد درويش" ، مسرح الحديقة الدولية ،شهر سبتمبر

4- افتتاح " عم ياقوت" على مسرح الحديقة الدولية ، شهر سبتمبر

ثانيا :المشاركات بالمهرجانات

المهرجانات المحلية

مشاركة البيت الفني للمسرح ضمن فعاليات المهرجان القومي للسرح المصري في دورته ال 13 ضمن المسابقة الرسمية ب 5 عروض مسرحية و هم "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي، "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد، "حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب ، "أفراح القبة" من إنتاج فرقة مسرح الشباب

المهرجانات الدولية

1- مشاركة عرض " أنا كارمن" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالمهرجان الدولي النسائي للمونودراما بالجزائر ، حصل العرض على جائزة أفضل عرض بالمهرجان

2- مشاركة عرض " حريم النار " من أنتاج فرقة مسرح الطليعة ضمن فعاليا الدورة ال 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، شهر سبتمبر