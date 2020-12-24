تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ راشد الماجد وماجد المهندس يغنيان «محسود» لـ عمرو دياب

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر حسابه بموقع "تويتر"، مقطع فيديو لراشد الماجد، وماجد المهندس، وهما يغنيان أغنية "محسود" للنجم عمرو دياب، والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز.
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعي المستشار تركي آل الشيخ، وكان من أبرز تعليقاتهم : "حلوين في اللهجة المصرية - الله الله علي حب الناس - ماجد المهندس الصوت الرائع،، احسنت".
وحقق برومو أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "محسود" أكثر من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد 5 أيام من طرحها.
"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، ألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".
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وشارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي أطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسمية ودعا فيه جمهوره إلى غناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم .
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