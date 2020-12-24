تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ راشد الماجد وماجد المهندس يغنيان «محسود» لـ عمرو دياب

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر حسابه بموقع "تويتر"، مقطع فيديو لراشد الماجد، وماجد المهندس، وهما يغنيان أغنية "محسود" للنجم عمرو دياب، والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعي المستشار تركي آل الشيخ، وكان من أبرز تعليقاتهم : "حلوين في اللهجة المصرية - الله الله علي حب الناس - ماجد المهندس الصوت الرائع،، احسنت".