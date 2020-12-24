غدا طرح ألبوم عمرو دياب الجديد «يا أنا يا لاء» ..شاهد

وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم "يا أنا يا لاء"، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.
وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي " أهي أهي" ، "أماكن السهر" ، "الجو جميل".
وأحيا الهضبة حفلًا خاصًا يوم الجمعة الماضي في قصر عابدين وذلك وسط حضور لفيف من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية "محسود" والتي كتب كلماتها تركي آل الشيخ ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.
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