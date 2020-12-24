الأغنية مبقتش بتاعتي.. عمرو دياب يعلق على غناء راشد الماجد وماجد المهندس لـ «محسود»

وكتب عمرو دياب "اوباااا!!! بعد نجوم العرب راشد وماجد الأغنية مبقتش بتاعتي، شكرا أبو ناصر".

وحقق برومو أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "محسود" أكثر من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد 5 أيام من طرحها.

"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، ألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".

وشارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي أطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسمية ودعا فيه جمهوره إلى غناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم .