مُصطفي الفقي المُفكر السياسي ورئيس مكتبة الأسكندرية لبرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر على"MBC مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال د. مصطفى الفقي المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، إن أبرز المشاهد السياسية في 2020 هي الانفتاح العربي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن عام 2020 أسقط المحرمات بين العرب وإسرائيل ولم يعد هناك حائطًا بين الطرفين.

وأضاف "الفقي" لبرنامج "يحدث في مصر"، أن القضية الفلسطينية دخلت في مرحلة أفضل بعد الاتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية، قائلًا: "لا أتصور كيف تقف أمة على قدميها عشان محمد رمضان التقى فنان إسرائيلي.

وأوضح المفكر السياسي مدير مكتبة الإسكندرية، أن مصر أول من وقع اتفاق مع إسرائيل، وسوف تكون آخر من يُطبع معها، قائلًا: "التطبيع لا يأتي بقرار"، مؤكدً أن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل أفضل من صفقة القرن، كما أن الاتفاقيات بين الإمارات وإسرائيل لا تهدر الحقوق الفلسطينية.

ولفت "الفقي" إلى أن طريقة تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع الأزمة الفلسطينية ستُحدد هل التقارب العربي الإسرائيلي محاولة لتكوين جهة ضد إيران فقط أو محاولة لحل القضية الفلسطينية، قائلًا: "هناك تواصل مصري مع إسرائيل.. وآلاف الشباب المصري موجودين في إسرائيل".

وأكد "الفقي" أنه لا يُمكن أن نعتبر إيران العدو الأول للدول العربية، قائلًا: "أعداء الدول العربية بالترتيب (إسرائيل وإيران وتركيا) وأضيف إليهم مؤخرًا دول أفريقية مثل إثيوبيا"، مشيرًا إلى أن إيران لا تُريد الخير للدول العربية ودورها في سوريا واليمن والعراق ولبنان خير دليل على ذلك.

وأشار "الفقي" في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، إلى أن هناك تنافس صامت بين إيران وتركيا وهناك أيضًا اتفاق ضمني بينهما على انتزاع جزء من الوطن العربي، موضحًا أن تركيا وإيران لديهما اتفاق أن العرب حصلوا على أكثر من حقهم، قائلًا: "إيران لم تربح كثيرًا في 2020 لكنها قد تكون كسبت بعض الوقت في معاركها".

وأوضح "الفقي" إن العلاقات اليهودية في دولة المغرب تاريخية، قائلًا: "الملك الحسن الراحل عراب اتفاقية كامب ديفيد"، مشيرًا إلى أن مزاج المغرب العربي يختلف عن مزاج المشرق العربي.

وأكد "الفقي" أن مصر "عمود الخيمة" في الوطن العربي وعصية على السقوط، موضحًا أن مكاسب مصر في العام 2020 هي عدم التورط في حرب في ليبيا. وأكد "الفقي" أن الليبيين فهموا السيسي بأن مصر عاقلة ولكن تستطيع أن تفعل ما تريد، وقال "الفقي" أنه لا يجب تحميل الحوادث الفردية التي تقع في الكويت مع المصريين أكثر من اللازم.

يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وتُعرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".