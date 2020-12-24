في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن عبد المنعم إبراهيم

تحل اليوم الخميس 24 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى عبد المنعم إبراهيم الذي يعد واحدًا من أهم فناني الكوميديا فى تاريخ الفن المصرى، وفى السطور التالية نرصد أهم المعلومات عنه:

1- من مواليد مدينة بني سويف.

2- حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

3- تتلمذ على يد الفنان زكي طليمات الذي ضمه إلى فرقة المسرح الحديث التي أسسها زكي طليمات.

4- حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983م وفي عام 1986م حصل على درع المسرح القومى الذهبى.

5- رحل عن عالمنا في 17 نوفمبر عام 1987.