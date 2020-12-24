محمد منير ينضم إلى منافسة أغاني 2021 ويشوق الجمهور ببوسترات ألبومه "باب الجمال"

محمد منير تغلب على أزماته الصحية في الفترة الأخيرة، وقرر بدء طرح ألبومه الجديد "باب الجمال"، وفاجأ الجمهور اليوم بنشر صور بوسترات الألبوم وبرومو دعائي له.

محمد منير يطرح بوسترات ألبومه الجديد "باب الجمال"

وفاجأ الفنان محمد منير الجمهور اليوم بطرح دعاية ألبومه الجديد "باب الجمال"، ونشر صور عدة بوسترات للألبوم المنتظر على مواقع التواصل، وشوق الجمهور للألبوم ببرومو دعائي له جمع به عدة لقطات من مسيرته الفنية، وظهر على البوستر بإطلالة جديدة لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور بسبب ابتعاده عن الظهور في الفترة الأخيرة وتداول شائعات حول وضعه الصحي.

محمد منير ينضم إلى منافسة أغاني 2021

وأعلن محمد منير أخيراً عن طرح ألبومه الجديد "باب الجمال" خلال الأيام المقبلة، وكشف عن طرح الأغنية الرئيسية للألبوم عبر إحدى شبكات الاتصالات، وطلب من الجمهور الانتظار للاستماع إلى الألبوم الجديد، والذي يفتتح به 2021، ويعود به بعد غياب سنوات عن إصدار الألبومات الجديدة وآخرها ألبوم "أهل العرب والطرب" في 2012، وأعلن في السنوات الماضية أكثر من مرة عن ألبوماته الجديدة ولكنه أجل طرحها إلى نهاية 2020.

وكشف محمد منير عن تفاصيل ألبومه الجديد ويحمل الألبوم عنوان "باب الجمال"، ويتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين من بينهم أحمد حسن راؤول، وعمر إسماعيل، وسامر أبو طالب، ‎ويضم الألبوم أغاني أخرى مثل "فينك يا حبيبي" و"انا رايق" و"ذوق" و"مسألة السن" والتي يعود بها للتعاون مع الموسيقار هاني شنودة، ويدخل محمد منير في منافسة كبيرة مع النجوم العرب في موسم رأس السنة بألبومه، وذلك بعدما أعلن أكثر من نجم عن طرحه لأغاني وألبومات جديدة، وعلى رأسهم الفنان عمرو دياب الذي أعلن طرح ألبومه " يا أنا يا لأ" في نهاية العام.

محمد منير يطمئن الجمهور على حالته الصحية

وطمأن محمد منير الجمهور على حالته الصحية بطرحه صور بوسترات الألبوم الجديد، وذلك بعد ابتعاده عن التواصل لفترة مع الجمهور بالتزامن مع تداول أخبار حول تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى، والتي أقلقت الجمهور عليه قبل أن ينفي أصدقائه هذا الأمر، وقال هاني شاكر إن منير شعر بالإرهاق فقط من العمل في ألبومه ولكنه متواجد بصحة جيدة في منزله.