كورونا والمشاهير.. سلوى محمد علي وزوجة خالد الصاوي أحدث المصابين

أعلن عدد من المشاهير اليوم إصابتهم بفيروس كورونا، لينضموا إلى قائمة النجوم المصابين بالفيروس في الفترة الأخيرة، وأحدثهم الفنانة سلوى محمد علي وزوجة الفنان خالد الصاوي والمذيعة دينا عبد الكريم.

زوجة خالد الصاوي تكشف إصابتها بكورونا وحالتهما الصحية

وأعلنت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، إصابتها بفيروس كورونا عبر تدوينة لها على فيسبوك وقالت:" انا كورونا وبالشاميل كمان، حاجة كدة انزيمات كبد على تجلطات على بروتينات في الدم ما شاء الله.. دعواتكم"، وقالت في تصريحات لها مع برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن زوجها غير متواجد معها في الفترة الحالية بسبب تصويره لعمل فني في مدينة الإسكندرية، لذلك فهو مصاب بالفيروس.

وقالت زوجة خالد الصاوي إنها شعرت بأعراض فيروس كورونا أثناء عملها في أحد الإعلانات، وأجرت عدة تحاليل كشفت عن إصابتها بكورونا وذلك من خلال ارتفاع نسبة التجلط في الدم والبروتينات وغيرها من التحاليل، وأكد لها الأطباء إنها إصابة بفيروس كورونا رغم سلبية المسحة التي أجرتها، وذلك لأن المسحة نسبة دقتها تتراوح من 60 إلى 70% فقط، وأكدت إنها تخضع حالياً للعلاج والعزل الصحي في منزلها.

سلوى محمد علي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وأعلنت أيضاً الفنانة سلوى محمد علي إصابتها بفيروس كورونا، خلال تعليق لها على مواقع التواصل، وكشفت عن تواجدها في العزل الصحي منذ فترة بسبب إصابتها، وطمأنت الجمهور على تحسن حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، واعتذرت عن المشاركة في إحدى الفعاليات الفنية والخاصة بالفنانة سميحة أيوب في المهرجان القومي للمسرح، إلا إنها اعتذرت بعد تأكد إصابتها بالفيروس.

المذيعة دينا عبد الكريم تصاب بفيروس كورونا

وكشفت المذيعة دينا عبد الكريم، المذيعة ببرنامج "التاسعة" عن إصابتها بفيروس كورونا، وقالت في تدوينة لها على فيسبوك:" أنا اتشخصت ايجابي كورونا من السبت اللى فات وكنت مخالطة من قبلها بأسبوع لكن ما ظهرش عليا أعراض ..أنا زى الفل الحمد لله ومافيش أعراض تقريبًا لكن ده مش معناه إن الموضوع بسيط لأن رعبنا على اللى بنحبهم قاسى وسخيف ومؤذى..".

وشهدت الفترة الأخيرة عدة إصابات بين النجوم بفيروس كورونا، وآخرهم المطرب محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، والملحن عمرو مصطفى والممثلة بسنت شوقي، وأعلن عدد آخر من النجوم تعافيهم من الفيروس وأبرزهم الفنانة صابرين والفنانة السورية ديما بياعة وغيرهم.