فيديو الشاب فضيل ضيف الحلقة الثالثة من برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟"

The Masked Singer"- إنت مين؟" واصل منافساته في الحلقة الثالثة اليوم، وكشف الفنان الشاب فضيل عن هويته في الحلقة الثالثة من البرنامج الذي يقدمه سيرين عبد النور وقصي خولي وحسن الرداد ومهند الحمدي.

الشاب فضيل يكشف عن هويته في The Masked Singer" - إنت مين؟"

وكشف الفنان الجزائري ونجم الراي الشاب فضيل عن هويته في الحلقة الثالثة من برنامج The Masked Singer"- إنت مين؟"، بعدما تقمص في الحلقة تحت قناع "الوحش"، وقدم عرض غنائي على المسرح بالإضافة إلى بعض التلميحات والأدلة على هويته، والتي جعلت المحققين يقتربون من هويته والتي انحصرت بين الشاب خالد وريد وان وبيومي فؤاد والشاب فضيل، قبل أن يكشفها في نهاية الحلقة.

الحلقة الثالثة من The Masked Singer" - إنت مين؟"

وقال الشاب فضيل بعد كشف هويته إن التجربة في البرنامج رائعة، وأضاف إن شخصية الوحش مناسبة للبرنامج ونجم البرنامج وسعيد لاختياره، وأشار إلى ان الشيء المشترك بينه وبين الوحش هو احتياج العمل في المجال الفني إلى أن تكون وحشاً للأسف، وكشف عن فضوله لمعرفة هوية شخصية "الكوبرا" في الحلقة التي شارك بها، وتمنى أن تعجب الحلقة الجمهور بعدما كشفت هويته بها.

مقلب سيرين عبد النور وحسن الرداد في مهند الحمدي

وشهدت الحلقة الثالثة من برنامج The Masked Singer"- إنت مين؟" عدة لقطات طريفة من نجوم البرنامج، خاصة ثنائية سيرين عبد النور وحسن الرداد الطريفة، وقالت سيرين أن الرداد يفهمها سريعأ لذلك دبرا مقلب في زميلهم مهند الحمدي لسرقة ساعته في لقطة طريفة بالبرنامج وعلقت سيرين قائلة:"نشالين فاشلين بصراحة"، وقال الرداد إن ظهور الشاب فضيل مفاجأة كبيرة وجميلة في البرنامج لأنه يحبه، ومازحت سيرين عبد النور الجمهور وقالت إنها خمنت هوية النجم وكتبت في ورقتها إنه الشاب فضيل وكانت قريبة من ذلك.

ويذكر ان برنامج The Masked Singer"- إنت مين؟" يستضيف 12 نجماً من مجالات مختلفة، يقدمون استعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي اكتشاف هوية النجوم تباعاً ضمن البرنامج الترفيهي "The Masked Singer- إنت مين؟" وهو فورمات عالمي يقدم بصيغته العربية على "MBC مصر".