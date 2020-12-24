عمرو دياب يعلن الموعد النهائي لطرح ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"

عمرو دياب بدأ العد التنازلي لطرح ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، وكشف اليوم عن الموعد النهائي لطرح الألبوم كاملاً، ونشر صورة جديدة من بوسترات الألبوم المنتظر.

عمرو دياب يكشف موعد طرح ألبومه الجديد

ونشر الفنان عمرو دياب صورة جديدة من بوسترات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" على انستقرام، وكشف عن الموعد النهائي لطرح الألبوم على إحدى شركات الاتصالات، وعلق على الصورة قائلاً:" انتظروا ألبومي الجديد "يا أنا يا لاء"، يوم الجمعة ٢٥ ديسمبر الساعة الثامنة مساء"، وطلب من جمهوره الانتظار لسماع أغاني الألبوم الجديد، وذلك بعد فترة من الترويج للألبوم.

عمرو دياب يشوق الجمهور لألبومه الجديد

وشوق عمرو دياب الجمهور في الفترة الأخيرة لألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، ونشر بروموهات لأغاني ألبومه الجديد وأبرزها برومو أغنية "محسود"، والتي تصدرت قائمة الأغاني الأكثر رواجاً على يوتيوب في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى برومو أغنية "يا أنا يا لأ"، وتفاعل مع دعاية ألبوم عمرو دياب عدد من النجوم أيضاً والذين أعادوا غناء مقطع أغنية "محسود"، ومنهم رامي صبري وكارمن سليمان ورامي جمال وأحمد جمال ومصطفى حجاج ووائل جسار وغيرهم.

وأعاد عمرو دياب نشر مقاطع المطربين لأغنيته "محسود"، وأشاد بأدائهم، وآخرهم الفنان ماجد المهندس وراشد الماجد، ووجه لهم رسالة قائلاً:" اوباااا!!! بعد نجوم العرب راشد وماجد الأغنية مابقتش بتاعتي، شكرا ابو ناصر"، وأشاد أيضاً بأداء الفنان أصيل أبو بكر لها، وذلك قبل أن يعلن اليوم عن طرحها كاملة مع أغاني الألبوم الجمعة المقبل.

عمرو دياب في حالة نشاط فني

ويعيش عمرو دياب حالة نشاط فني هذا العام، حيث بدأه بطرح ألبوم "سهران" في شهر يناير، بالإضافة إلى طرحه عدة أغاني منفردة طوال العام وأبرزها أغنية "أماكن السهر"، وأحيا عدة حفلات في الفترة الأخيرة، قبل أن يختتم العام بألبوم جديد بعنوان "يا أنا يا لأ"، وكان عمرو دياب قد أعلن عن استعداده لتقديم مسلسل جديد مع شبكة "نتفلكس" ومن المقرر ان يبدأ العمل به وتصويره خلال الفترة المقبلة وبداية العام الجديد والذي يعيده إلى التمثيل بعد غياب سنوات طويلة.