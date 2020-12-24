لقطات رومانسية جديدة للنجوم..كندة علوش تعايد عمرو يوسف ونيكول سابا تحتفل بذكرى زواجها مع يوسف الخال

كندة علوش نشرت صور رومانسية لها مع زوجها عمرو يوسف، احتفالاً بعيد ميلاده، ووجهت إليه رسالة خاصة، وكذلك الفنانة نيكول سابا التي نشرت صوراً مع زوجها يوسف الخال احتفالاً بذكرى زواجهما التاسعة.

نيكول سابا تحتفل بذكرى زواجها من يوسف الخال

وشاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الجمهور فيديوهات وصور رومانسية مع زوجها يوسف الخال، احتفالاً بالذكرى التاسعة لزواجهما، ووجهت إليه رسالة رومانسية وقالت:"9 سنوات معاً"، واحتفل يوسف الخال بفيديو مع زوجته وعلق عليه قائلاً:" حُبّي إلك بيحميني وبيحميكي وحُبِّك إلي بيحمي كل العائلة.. ٩ سنين زواج.. الرقم ٩ هو رقم الكمال.. مش الوصول.. عقبال الله يكملها و يوصلها إلى ٩٩.."، وردت نيكول سابا على تغريدة زوجها وقالت:" ان شاء الله العمر كلّو سوا".

وتفاعل الجمهور مع احتفال نيكول سابا مع زوجها يوسف الخال، بسبب رومانسيتهما، وكذلك بسبب قصة حبهما الكبيرة وزواجهما المستمر منذ 9 سنوات، وامتدت قصة حبهما لما يقارب 10 سنوات قبل الزواج، وشهدت هذه الفترة انفصال مؤقت لمدة 6 سنوات، قبل أن يجتمعا مجدداً، وهو ما يعتبرها الجمهور قصة ملهمة عن حبهما المستمر طوال تلك السنوات.

كندة علوش تحتفل برومانسية بعيد ميلاد عمرو يوسف

واحتفلت الفنانة كندة علوش بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف بطريقة رومانسية أيضاً، ونشرت صوراً مع زوجها في حديقة منزلهما، ووجهت إليه رسالة رومانسية وقالت:" كل سنة وانت حبيبي.. بأحلى الأوقات وبأصعب الأوقات انت حبيبي وأهلي وأماني.. كل سنة وانا محظوظة بوجودك بحياتي وكل سنة وانت بعيوني أحسن رجال بالعالم.. كل سنة وانت ناجح وسعيد ومحقق كل الي بتتمناه".

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد عمرو يوسف

وشارك النجوم في احتفال كندة علوش بعمرو يوسف، ووجهوا إليهما رسائل خاصة في تعليقاتهم، وأبرزهم الفنانة أصالة والتي علقت:" الله يخلّيكم لبعض ويسعدكم وكلّ سنه وعمّوره بألّف خير وصحة وعافية"، وعلق الفنان سامر المصري:" الله يخليكم لبعض وان شالله العمر كلو"، وعلقت لجين عمران:" الله يحفظكم لبعض و يسعدكم العمر كلو إن شاء الله"، بالإضافة إلى عدة رسائل تهنئة من هند صبري وإنجي علاء وغيرهم.