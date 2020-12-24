تفاصيل جديدة في حفلات مهرجان دبي للتسوق.. الهضبة ونجوى كرم أحدث المفاجآت

نجوى كرم انضمت إلى قائمة النجوم المشاركين في مهرجان دبي للتسوق، وأعلنت اليوم عن تفاصيل حفلها الجديد في دبي، والتي تستضيف عدد من النجوم مثل عمرو دياب ومحمد حماقي وغيرهم في المهرجان.

نجوى كرم تنضم إلى قائمة نجوم مهرجان دبي للتسوق

وشوقت الفنانة نجوى كرم الجمهور إلى حفلها الجديد في دبي، من خلال فعاليات الدورة 26 من مهرجان دبي للتسوق، ونشرت فيديو عبر مواقع التواصل، كشفت به تفاصيل الحفل وقالت:" احفظوا التاريخ ١٥-١.. كونوا معنا بحفل ضمن فعاليات "مهرجان دبي للتسوق" بمركز دبي التجاري العالمي وأكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس..".

وكانت نجوى كرم قد عادت للحفلات الجماهيرية مؤخراً بعدما أحيت حفلاً في شهر نوفمبر الماضي في دبي أيضاً، وأعلنت نجوى كرم استعدادها لطرح أحدث فيديو كليباتها "معذور قلبي" الجمعة المقبل، وشوقت الجمهور للأغنية الجديدة بطرح مقطع منها وكذلك عدة كواليس من تصوير الكليب، والذي تفتتح به أعمالها في 2021 بجانب حفلها في مهرجان دبي للتسوق.

عمرو دياب مفاجأة مهرجان دبي للتسوق

ويحيي الفنان عمرو دياب أول حفلاته في 2021 في دبي من خلال مهرجان دبي للتسوق، وكشف تفاصيل حفله أيضاً على تويتر، في يوم 22 يناير المقبل على ستاد دبي الدولي بالمدينة الرياضية، وذلك بعدما افتتح النجمات حسين الجسمي وتامر حسني فعاليات مهرجان دبي للتسوق بحفل غنائي في يوم 17 الشهر الجاري، وتشهد فعاليات المهرجان عدة حفلات غنائية أخرى للنجوم العرب والعالميين.

ناصيف زيتون في رأس السنة بمهرجان دبي للتسوق

ويحيي المطرب ناصيف زيتون حفل رأس السنة خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق في مركز دبي التجاري، وأعلن الفنان وائل كفوري عن مشاركته أيضاً في مهرجان دبي للتسوق، والذي يعتبر أولى حفلاته الجماهيرية بعد أزمة فيروس كورونا، وسيحيي حفل في رأس السنة في 31 من الشهر الجاري، في دبي فيستيفال سيتي، ويحيي محمد حماقي ومحمود العسيلي حفليهما في المهرجان على مسرح كوكا كولا أرينا في 25 ديسمبر، ويمتد المهرجان إلى يوم 30 يناير ومن المتوقع ان تعلن عن عدة مفاجآت وحفلات أخرى الفترة المقبلة.