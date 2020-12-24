كريم عفيفي: توقعاتكم إيه للسنة الجديدة.. والجمهور: انتهاء كورونا بإذن الله

طرح الفنان كريم عفيفى سؤالًا على متابعيه بمناسبة السنة الجديدة، ونشر كريم صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق كريم عفيفى، على الصورة "تفائلوا بالخير تجدوه، توقعاتكوا ايه للسنة الجديدة".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي:

- اقسم بالله قمر مافيش كلام

- انتهاء الكورونا بإذن الله

- الخير والستر والصحة والعافية بفضل الله

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يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له في رمضان قبل الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

مسلسل ولد الغلابة بطولة كل من الفنان أحمد السقا ومحمد ممدوح، مي عمر، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفي، صفاء الطوخي، عفاف رشاد، هادى الجيار، فايق عزب، عبد الرحيم حسن والذى تدور أحداثه في إطار صعيدي.