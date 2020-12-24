في ذكرى ميلاد عبد المنعم إبراهيم.. ابنته: سابلنا حب الناس ليه ..فيديو

تحل اليوم الخميس 24 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى عبد المنعم إبراهيم، والذى يعد واحدا من أهم فناني الكوميديا في تاريخ الفن المصري.

وقالت سمية عبد المنعم إبراهيم، نجلة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، على الذكرى الـ33 لرحيل الفنان الكوميدي.

وتابعت سمية عبد المنعم إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "سابلنا حب الناس له".

وأضافت "والدي ورث لنا السيرة الطيبة وحب الناس"، مؤكدة "والدي كان ينتقد الأعمال الفنية التي شارك فيها، وكان يحب مشاهدة نفسه في الأفلام".

الجدير بالذكر أن عبد المنعم ابراهيم:

1- مواليد مدينة بني سويف.

2- حصل علي بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

3- تتلمذ على يد الفنان زكي طليمات الذي ضمه إلى فرقة المسرح الحديث التي أسسها زكي طليمات.

4- حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983م وفي عام 1986م حصل على درع المسرح القومى الذهبى.

5- رحل عن عالمنا في 17 نوفمبر عام 1987.