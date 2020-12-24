نشرة الفن.. خلفت 3 ولاد ورا بعض.. مي كساب عن وزنها الزائد: جمهوري خد عليا كدا.. الأغنية مبقتش بتاعتي.. عمرو دياب يعلق على غناء راشد الماجد وماجد المهندس لـ «محسود»

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

علق الفنان عمرو دياب، على الفيديو الذي نشره المستشار تركي آل الشيخ، لـ راشد الماجد، وماجد المهندس، وهما يغنيان أغنية "محسود".

نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعها بخالها، معلقة عليها "ده خالي نعمان على فكرة".

حرصت الفنانة مي كساب، على توجيه رسالة إلى كل من ينتقدها بسبب وزنها الزائد، مؤكدة أنها لا تهتم بهذه الأمور.

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة للفنانة فيفي عبده، ظهرت فيها مع الفنانة هنا شيحة، والإعلامية بوسي شلبي، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها فيفي عبده.