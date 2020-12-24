نيتفلكس تنتهى من تصوير الفيلم الجديد Army of The Death

انتهت شبكة نيتفلكس من تصوير فيلمها الجديد Army of The Death، العمل الذى سيدور في إطار أكشن ورعب وخيال علمى، ومن إخراج زاك سنايدر، الذى شارك في الكتابة مع شاي حطين، وجوبي هارولد، على ان يتم طرحه في خلال العام المقبل 2021، وفقا لما نشره موقع " technocodex".

فيلم Army of The Death يدور بعد وصول الزومبي إلى لاس فيجاس، تقوم مجموعة من المرتزقة بالمغامرة النهائية، حيث تغامر بالدخول إلى منطقة الحجر الصحي لسحب أكبر محاولة سرقة على الإطلاق.

الفيلم الجديد Army of The Death من بطولة ديف باتيستا، ناتالى إيمانويل، جاريت ديلاهونت، هيرويوكي سانادا، ايلا بورنيل، آنا دي لا ريجيرا، ثيو روسي، عمري هاردويك، تيج نوتارو، نورا أرنيزيدر.

يمثل الفيلم عودة زاك سنايدر إلى الإخراج بعد فيلم DC Justice League الذى طرح عام 2017، كما أنه ينتج الفيلم من خلال شركته The Stone Quarry.

كما أجلت شبكة Netflix بدء إنتاج فيلم "The Gray Man" الجديد، الذي كان من المقرر عرضه في منتصف يناير من العام المقبل 2021، بسبب مخاوف بشأن الارتفاع الأخير في حالات COVID-19 في كاليفورنيا، العمل من بطولة النجمين العالميين ريان جوسلينج وكريس ايفانز، وفقا لما نشره موقع "variety".

لم يعلق أي من المسئولين من شبكة نيتفلكس، عن الأمر، ولكن أوضحت مصادر قريبة من الإنتاج أن التوقف لأجل غير مسمى، نابع من زيادة الحذر مدفوعًا بالأرقام المرتفعة نسبيًا لـ مرضى Covid 19، حيث شهدت كاليفورنيا ارتفاعات قياسية من الحالات الجديدة في الأيام الأخيرة.