أيمن مرجان يكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "رد اعتبار"

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان الشاب أيمن مرجان في مسلسل"رد اعتبار"،وهو بطولة ياسر الزنكلوني، محمد الجندي، شريف عواد، يوسف عبيد، و من تأليف وإخراج رائد إسماعيل.

وأوضح أيمن مرجان في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "مازن" وهو في أوائل العشرينات، وكان مقيم خارج مصر، وبعد عودته لمصر يضطر للإقامة مع خاله، ثم يدخل بعد ذلك في مشاكل وصرعات عديدة.

وأوضح أيمن مرجان أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "رد اعتبار" أن المسلسل مكتوبًا بشكل رائع، مُضيفًا :"وأنا بقرأ المسلسل وبعد ما كنت بنتهي من قراءة كل حلقة كنت بقرأ الحلقة اللي بعدها لإني بكون عايز أعرف إيه اللي هيحصل، وأنا مستمتع جدًا ومتشوق بالأحداث وده راجع لكتابة العمل والتأليف الرائع من المؤلف والمخرج أستاذ رائد إسماعيل، اللي دايما بجد في كتاباته إثارة وتشويق".

وقال أيمن مرجان أن كواليس العمل شاقة، ولكنها كانت ممتعة جدًا، مُشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج رائد إسماعيل، حيث أنه سبق وتعاون معه من قبل في مسلسل "ظروف مغلقة".

وفي سياق آخر، شارك أيمن مرجان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"ونحب تاني ليه"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال.