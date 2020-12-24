البرنس.. أحمد حاتم يخطف الأنظار في أحدث ظهور

يذكر أن الفنان أحمد حاتم تألق في فيلم "الغسالة" الذي عرض مؤخرًا في السينمات بعد أزمة فيروس كورونا المستجد الذي هاجم العالم خلال الآونة الأخيرة.

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس فيزياء يجسده أحمد حاتم يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته.

الفيلم من إنتاج شركات "نيوسنشري للإنتاج" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي فيلمز". ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد. كما قدّم أحمد حاتم، عددا آخر من الأعمال منها فيلم "قصة حب" بالاشتراك مع الفنانة هنا الزاهد.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين شاب وفتاة، يتعرضان لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

الفيلم أشاد بمستواه عدد كبير من السينمائيين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.

"قصة حب" من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد وياسر الطوبجي وعلا رشدي وحنان سليمان وفرح يوسف، سيناريو وحوار أماني التونسي، قصة وإنتاج ياسر صلاح، مدير التصوير أحمد يعقوب، مونتاج عبد الرحمن كرم الدين، صوت حسن أبو جبل، ديكور أيمن إلهامي، مدير إنتاج محمد شفيق، موسيقى أشرف محروس وستايلست مها بركة وخالد عبد العزيز وإخراج عثمان أبو لبن.