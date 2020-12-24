رنا رئيس عن مشاركتها في مسلسل "ضل راجل" :"ياسر جلال ألطف حد في الدنيا" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة رنا رئيس حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "ضل راجل"، وهو بطولة ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، إنعام سالوسة، أحمد حلاوة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج العمل أحمد صالح.

وأوضحت رنا رئيس في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "شهد"، وهي ابنة الفنان ياسر جلال، مُشيرة إلى أن ما حمسها للمشاركة في مسلسل "ضل راجل" هو أن الشخصية التي تُقدمها خلال الأحداث جديدة عليها، ولم تقدمها من قبل.

وأعربت رنا رئيس عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الفنان ياسر جلال، مُوضحة أن هذا هو العمل الأول الذي يجمعها به، وأنه ألطف حد في الدنيا.

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة رنا رئيس في مسلسل"نجيب زاهي ذركش" مع الفنان يحيى الفخراني، كريم عفيفي، أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، محمد يسري، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.