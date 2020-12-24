شاهد... كيف تحتفل نانسي عجرم بعيد الميلاد

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها، بفيديو للأحتفال بعيد الميلاد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويظهر في الفيديو استعدادات الاحتفال بعيد الميلاد من داخل منزلها، مع وجود ديكورات الاحتفال بألوانها المبهجة، ووجود الهدايا أسفل شجرة الكريسماس.

وعلقت نانسي عجرم على الفيديو كاتبة: "من صنع ميلا".

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم متزوجة من الدكتور فادي الهاشم، ولديها منه "إيلا وميلا وليا".

احتفلت نانسي عجرم، بقدوم ابنتها الصغرى "ليا"، في فبراير 2019، وطرحت بعدها أغنية تحمل اسمها، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف، ومن ألحان نجيب عجرم، وتوزيع باسم رزق.

وانتهت نانسى عجرم من تسجيل أغنيتين جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية "أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، و ألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادي شرارة.

وتنظم الكنائس الكاثوليكية، قداسا أو اثنين على حسب اختيار الإيبارشية كإجراء احترازي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث بدأت كنائس كاثوليكية فى التجهيز للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بقداسين، وليس قداسا واحدا كما هو المعتاد فى كل عام، بسبب مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، ومن ضمن الكنائس التى أعلنت قداسين كنيسة القديسة لوتيشا بأبو قير فى الإسكندرية، حيث أعلنت أن قداس عيد الميلاد سيكون 24 ديسمبر 7 مساء، وقداس آخر يوم الأربعاء 6 يناير للاحتفال بعيد الميلاد، وقداس يوم الخميس 31 ديسمبر للاحتفال برأس السنة 7 مساء.