هيدي كرم وأختها تثيران جدل متابعيهما عبر انستجرام.. شاهد

وظهرت هيدي في الصورة مع اختها بإطلالات جريئة. و جاءت تعليقات متابعيها كالتالي : -مش معقول الشبه -انتواااا تؤام اكيد -اخوااات بطريقه تخوف من كتر الشبه -ربنا يخليكوا لبعض اقرأ أيضًا :

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