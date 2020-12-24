الخيانة قاسية.. ابنة أصالة تدعمها بعد صورة طارق العريان المثيرة للجدل

علقت شام الذهبي، ابنة أصالة، على صورة طارق العريان والموديل اللبنانية التي نشرتها والدتها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت شام: "أنا بعرف قديش الألم كان كبير والخيانة قاسية ووقوف بعض الأصدقاء مع الغلط أقسا، يا أنقى وأعظم ست شفتها بالحياة، أنتِ مثال لكل مرأة تجاوزت محنا كثيرة بالحياة لتكون أقوى، وهي الصدمة راح تكون مجرد محنة تانية من محن كتيرة تجاوزتها".

وتابعت: "الحقيقة أن الخيانة والهروب من المواجهة كانت فعلا صدمة النا كلنا بس راح تعدي ونكون اقوا، انا فخورة فيكي لأنك إنسانة حقيقية، شفافة، وواضحة ونقية، عبري يا دنيتنا كلنا وما تخافي على زعلنا انا معك للموت، وبموت مع كل ثانية بتتألمي فيها".

يذكر أن الفنانة أصالة نشرت صورة زوجها السابق طارق العريان مع الموديل اللبنانية نيكول سعفان، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". الفنانة أصالة نشرت صورة زوجها السابق طارق العريان مع الموديل اللبنانية نيكول سعفان، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلقت أصالة على صورتهما قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران". وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري". ويعد ظهور طارق ونيكول هو الأول بعد هذه الأقاويل، وذلك فى حفل عيد ميلاد الموديل والذى شهد حضور عدد كبير من النجوم.

وجاء ظهور طارق ونيكول فى هذه المرة ليفتح من جديد علامات الاستفهام وحالة الجدل حول ارتباطهما، خاصة أن هناك عددا من الفنانين الذين وجهوا الشكر لدعوتهم إلى كل من طارق ونيكول. وكان طارق العريان انفصل عن المطربة أصالة فى بداية العام، ما أثار حالة من الجدل الواسع، خاصة أنه كان هناك كثير من الأقاويل حول السبب الرئيسى فى الانفصال.

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