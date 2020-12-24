غدًا.. عمرو دياب يعلن موعد طرح ألبومه الجديد

أعلن الهضبة عمرو دياب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، عن طرح ألبومه المقبل "يا أنا يا لا" غدا الجمعة 25 ديسمبر الساعة الثامنة مساءً، عبر أحد شركات المحمول، وذلك تزامنا مع احتفالات أعياد الكريسماس، والذى يضم 14 أغنية، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه يضم عددًا من الأغانى المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.

ويأتي أسماء صناع ألبوم عمرو دياب كالتالى: ومن شعراء تامر حسين، وبهاء الدين محمد، وتركي آل الشيخ، ومحمد القاياتي، وخالد تاج الدين، وأيمن بهجت قمر، والملحنين خالد عز، ومحمد يحيي، وإسلام زكي، والموزعين عادل حقى.

يذكرأن آخر ألبومات عمرو دياب "سهران" الذي يتضمن 14 أغنية جديدة، تضمن الألبوم أغنيات منها "انتي زي ما انتي، حلوة البدايات، ويا روقانك، وهيعيش يفتكرني، وعم الطبيب"، ويتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعي.

وكان عدد كبير من نجوم الأغنية والفن، قد تفاعلوا مع أغنية "محسود على عودك يا جميل"، وشاركوا الهضبة عمرو دياب الغناء، وهو ما جعلها تتصدر تريند تويتر في مصر والوطن العربى بعد دقائق فقط من طرحها على صفحات مواقع التواصل، لتحدث ثورة جديدة فى طريقة تقديم الأغنية وهى الفكرة التى نجح من خلالها الهضبة فى الترويج لألبومه.