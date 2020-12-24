26 فبراير .. طرح فيلم ”توم وجيري” الجديد

كشفت شركة Warner Bros. Pictures عن البوستر الدعائى الرسمى لفيلم "Tom and Jerry"، كما أعلنت عن طرحه يوم 26 فبراير المقبل، وكتب الحساب الرسمى للشركة عبر موقع "انستجرام"، "ينقل توم وجيرى مغامراتهما الملحمية إلى شوارع نيويورك في فيلمهما الجديد.. شاهدهم فى المسارح والبث على HBO Max يوم 26 فبراير.

والفيلم يتم تحريك الشخصيات به بأساليب مشابهة للعرض التلفزيوني الأصلى، فيما يختلف الفيلم الجديد بوجود ممثلين حقيقيين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعى، وهو من إخراج تيم ستورى وتأليف كيفن كوستيلو.

وتلعب به الفنانة الأمريكية الشابة كلوي جرايس موريتز دور البطولة، حيث تقدم دور مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجره فندق لتنظيم حفل زفاف، ويوجد بالفندق فأر مزعج "جيري"، ويتم تجنيد توم للمساعدة فى إزالة جيرى من المبنى قبل موعد الزفاف، والفيلم يحيى التنافس المستمر بين شخصيتين توم وجيرى منذ عقود، إضافة إلى وجود عدد من الأبطال مثل مايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم، وفقا لموقع "فرايتي".

وتعتبر أفلام "توم وجيري" أشهر عمل كرتوني في العالم، وبدأ عرضه من سنة 1940 حتي عام 1967 في ما يقارب 161 حلقة، وحازت السلسلة على عدة جوائز أوسكار، وتدور فكرته حول المطاردة المستمرة وغير المحسومة للقط توم ضد الفأر جيري، والذي ينجح في كل مرة في الإفلات منه وتوريطه في إطار كوميدي خيالى.

يذكر بأن مخرج أفلام الرسوم المتحركة "توم وجيرى"، الأمريكى جين ديتش، قد توفى في وقت سابق من هذا العام، فى العاصمة التشيكية براغ عن عمر يناهز 95 عاما.