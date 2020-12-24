شاهد.. أحدث ظهور لـ شيما صابر .. والجمهور: ملامحك جميلة

وظهرت شيما صابر في الصورة بيرينج فوشيا في بيبي بلو، وشعرها المنسدل على الأكتاف ، ومكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة .
وظهرت شيما صابر بالصورة بإطلالة صيفية خلال تواجدها في شرم الشيخ، حيث ظهرت بفستان أبيض طويل، وشعرها المنسدل على كتفيها.
وعقد مؤخرًا رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير بإحدى الفيلات في وجود العائلتين.
ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في الفوز على منافسه مصر المقاصة بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري .
واحتفلت الإعلامية شيما صابر بفوز النادي الأهلي بطولة الدوري للمرة الـ42.
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