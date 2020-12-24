بعد هجومها على طارق العريان.. نجوم الفن يدعمون أصالة بسبب صورة الموديل

حرص نجوم الفن على دعم الفنانة أصالة، بعد هجومها على طارق العريان بسبب صورته مع الموديل اللبنانية.

وعلقت الفنانة رانيا يوسف، بوجه حزين، بينما قالت جومانا مراد: "الله يجبر قلبك ويعوضك خير يا حبيبتي"، وكتبت المطربة عبير: "كتير قاسي وظالم اللي عم تعيشيه.. صدقيني رح يقطع متل كل شي سيئ ورح يتركك اقوى.. وهني اللي خسرانين وما بيستاهلوك.. قلبي معك".

كما جاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "انتي مش غلطانة نهائي ومن حقك تعبري عن اللي جواكي بالطريقة اللي تعجبك"، و"الله يقهر اللي قهرك"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن أصالة علقت على الصورة قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها".

واختتمت حديثها قائلة: "الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّ عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".