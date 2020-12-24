ابنة أصالة تكشف تفاصيل عن أزمة والدتها وتعلق: واحدة سبب خراب البيت

نشرت شام الذهبي فيديوهات جديدة وهي تتحدث عن أزمة والدتها أصالة عبر خاصية الستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحدثت شام عن الأزمة قائلة: "طبعا كلكوا شوفتوا كلام ماما عن الصورة وإحنا بقالنا أكتر من سنة عايشين في الصدمة اللي ماما مرت بيها وكلنا حاسين بآلامها وصدمتها لأن ماما من النوع العطاءة كتير لدرجة عدت فيها الإنسانية لأن ماما بتعطي أكتر من قدرتها".

وأضافت شام: "أنا أمي كتير اتألمت ومن حقها إنها تعبر وأنا فخورة بيها لأنها لازم تطلع اللي جواها لأني بخاف عليها من كتر الزعل يصير لها شى وأنا أمي أغلى من كل شي وأغلى من كل اللي في الصورة لأن كل ست اتألمت عارفة قد إيه الخيانة وخربان البيت وترك الولاد من غير أب شي كتير بشع".

وتابعت شام حديثتها عن كل من دعموا طارق العريان والموديل اللبنانية وعلقت: "والناس اللي بتقف مع واحدة سبب خربان البيت ده بيبين عن المبادئ اللي صارت في الدولة بالزمن ده".

يذكر أن الفنانة أصالة نشرت صورة زوجها السابق طارق العريان مع الموديل اللبنانية نيكول سعفان، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت أصالة على صورتهما قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".

وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

ويعد ظهور طارق ونيكول هو الأول بعد هذه الأقاويل، وذلك فى حفل عيد ميلاد الموديل والذى شهد حضور عدد كبير من النجوم.



وجاء ظهور طارق ونيكول فى هذه المرة ليفتح من جديد علامات الاستفهام وحالة الجدل حول ارتباطهما، خاصة أن هناك عددا من الفنانين الذين وجهوا الشكر لدعوتهم إلى كل من طارق ونيكول.

وكان طارق العريان انفصل عن المطربة أصالة فى بداية العام، ما أثار حالة من الجدل الواسع، خاصة أنه كان هناك كثير من الأقاويل حول السبب الرئيسى فى الانفصال.