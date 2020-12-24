"مؤخرتي مميزة".. رانيا يوسف تثير الجدل بتصريح جرئ لها

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل عبر السوشيال ميديا بسبب تصريحاتها الجريئة عن فستانها العاري التي تظهر بها في المهرجانات.

وقالت الفنانة رانيا يوسف، على سؤال مقدم البرنامج نزار فرنسيس، حينما سألها عن سبب ارتدائها ملابس جريئة، وظهور مؤخرتها بشكل لافت في أحد الفساتين التي ارتدتها مؤخرا، قائلة: "هي مؤخرتي أنا بس، مؤخرة كل الفنانات، بس يمكن أنا مؤخرتي مميزة".

وكانت تعرضت الفنانة رانيا يوسف، لهجوم شرس بعد تصريحاتها المثيرة، من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي، حيث رأي البعض بأنها لايجب أن تتحدث بهذا الطريقة كونها فنانة ومن وأنها قدوة للجميع.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، مسلسل" الآنسة فرح "الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية وحقق نجاح كبير.