عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "ياأنا يالاء" غدا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الهضبة عمرو دياب طرح ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "يا أنا يا لاء" غدا الجمعة 25 ديسمبر.

وكتب عمرو دياب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "انتظروا ألبومي الجديد "يا أنا يا لاء"، يوم الجمعة ٢٥ ديسمبر الساعة الثامنة مساءاً".

وكان عمرو دياب قد طرح خلال الأيام الماضية برومو لأغنيتين وهما "محسود" و"يا أنا يا لأ" ضمن حملة الدعاية لألبومه الجديد.

"محسود".. كلمات ترك آل الشيخ، لحن خالد عز، و"يا أنا يا لأ" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، والأغنيتين توزيع عادل حقي، وميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي " أهي أهي" ، "أماكن السهر" ، "الجو جميل".