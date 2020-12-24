بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد تنظم دار الأوبرا حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى مع عناصر من فرقة باليه اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل ومن إخراج هشام الطلى وذلك فى الثامنه مساء السبت ٢٦ ديسمبر على مسرح سيد درويش ( اوبرا الاسكندرية).
ويتضمن البرنامج بمشاركة نجوم فرقة باليه اوبرا القاهرة، مختارات من اشهر الأعمال العالمية اللتى تحتفى بالكريسماس والعام الجديد ويصاحبها تابلوهات للباليه منها منها ڤالس الزهور من كسارة البندق، هدية الحب، جنجل بيل ، كريسماس الأبيض، ليلة مقدسة، النجوم، ليلة ماريا، سانتا لوتشيا ، ال١٢ يوم للكريسماس و هل تسمع ما اسمعه من أداء ايمان مصطفي- رضا الوكيل - تحية شمس الدين- وليد كريم- چولي فيظي- مصطفي محمد- عماد عادل - عبد الوهاب السيد - چاكلين رفيق – داليا فاروق- انچي محسن- هشام الجندي- عمرو مدحت- عزت غانم- ليلي ابراهيم – أسامة علي- تامر توفيق- ابراهيم ناجي- برهان الدين فاروق- أسامة جمال- سلمي الجبالي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وتريات الإسكندرية وفرقة الأوبرا مع الباليه في احتفالات الكريسماس بسيد درويش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.