رنا سماحة في شهر العسل من أسوان: الإنجاز المصري العظيم السد العالي

نشرت الفنانة رنا سماحة، عبر حسابها بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، صورة جديدة لها من شهر العسل بأسوان.

وتظهر رنا سماحة جالسة بجانب السد العالي، مرتديةً جاكيت قصير باللون الفوشيا، تاركة شعرها القصير منسدلًا، مع شنطة باللون الأسود علي خصرها.

وعلقت رنا سماحة علي الصورة كاتبة: " صباحكم فل من رمز الحياه نهر النيل، الإنجاز المصري العظيم السد العالي".

واحتفلت الفنانة رنا سماحة، بزفافها على الملحن سامر أبو طالب، بأحد الفنادق الخاصة بالقاهرة، بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء، في حفل اتسم بالخصوصية، وذلك يوم 10 ديسمبر الجاري.

وكانت الفنانة رنا سماحة احتفلت بخطوبتها، على الملحن سامر أبو طالب، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

قدمت رنا سماحة العديد من الأغاني على مدار مشوارها الفني، وكان من بينها تتر النهاية، و100 مليون عاملة، وبقيت شبهك، وغيرها من الأعمال المتنوعة.

تقول كلمات أغنية " بقيت شبهك": بقيت شبهك بشكل غريب .. وخليت عقلي من سنك .. بقيت انت وبالتقريب .. مفيش حاجه فيا مش منك .. بقيت انا وانت اسطوره .. بقيت قصتنا مشهوره .. بقينا 2 بروح واحده .. مفيش اصل ومفيش صوره".