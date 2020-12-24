ابنة أصالة تصدم طارق العريان : كسرتنا

وعلقت شام علي الصورة قائلة :" في هذه الصورة قبل عامين ، كتبت "عيد ميلاد سعيد لعمودنا الفقري" ، لأنك كنت ... وكسرنا لفترة طويلة بعد مغادرتك ، ليس لأنك كنت حقًا العمود الفقري .. عمودنا الفقري ، قلبنا ، أنفاسنا وكل عضو في جسدنا كان وسيظل دائمًا هي اصالة ".
و يذكر ان تحدثت شام عن الأزمة قائلة : " طبعا كلكوا شوفتوا كلام ماما عن الصورة و احنا بقالنا اكتر من سنة عايشين في الصدمة اللي ماما مرت بيها و كلنا حاسين بآلامها و صدمتها لان ماما من النوع العطاءة كتير لدرجه عدت فيها الانسانية لان ماما بتعطي اكتر من قدرتها "
و تابعت شام :" انا امي كتير اتألمت و من حقها انها تعبر وأنا فخورة بيها لانها لازم تطلع اللي جواها لاني بخاف عليها من كتر الزعل يصيرلها شى و انا أمي اغلى من كل شي وأغلي من كل اللي في الصورة لان كل ست اتألمت عارفه قد ايه الخيانه و خربان البيت و ترك الولاد من غير اب شي كتير بشع "
وتابعت شام حديثها عن كل من دعموا طارق العريان و الموديل اللبنانيه و علقت :" و الناس اللي بتقف مع واحده سبب خربان البيت ده بيبين عن المبادئ اللي صارت في الدولة بالزمن ده "
وعلقت أصالة على صورتهما قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".
وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".
ويعد ظهور طارق ونيكول هو الأول بعد هذه الأقاويل، وذلك فى حفل عيد ميلاد الموديل والذى شهد حضور عدد كبير من النجوم.
وجاء ظهور طارق ونيكول فى هذه المرة ليفتح من جديد علامات الاستفهام وحالة الجدل حول ارتباطهما، خاصة أن هناك عددا من الفنانين الذين وجهوا الشكر لدعوتهم إلى كل من طارق ونيكول.
وكان طارق العريان انفصل عن المطربة أصالة فى بداية العام، ما أثار حالة من الجدل الواسع، خاصة أنه كان هناك كثير من الأقاويل حول السبب الرئيسى فى الانفصال.
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