نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراقي دى جي كناري يكشف كواليس أغنية سعد المجرد الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل حاليا العراقي دي جي كنارى على تجهيز أغنيه جديده للنجم المغربي سعد المجرد .

وستحمل الأغنية شكل الراب الموسيقي الذي يتميز به كنارى حيث سبق أن تعاون مع فنانين كبار وحققت أغانيه نجاحا كبيرا .

الأغنية من المقرر طرحها خلال شهر فبراير على طريقة الفيديو كليب وتصور خلال الفترة القادمه في بعض المناطق العربية منها دبي ومناطق أخرى

يعد كناري من أشهر الموزعين الموسيقيين و من مشاهير السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وحقق شهرة واسعة من خلال صفحته djknare .

وستكون هذه الاغنيه هي الثانيهلسعد المجرد حيث يستعد لطرح اغنيه الوجه الثاني مع زهير بهاوي ؛ هذا المشروع كان قد كشف عنه الثنائي منذ حوالي السّنة، قرّرا بعدها تأجيل طرحه إلى غاية مرور أزمة كورونا، حتى يقدما عملاً فنياً يرقى لتطلعات الجمهور.