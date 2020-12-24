نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. مصطفى قمر وهشام عباس يُحييان حفل الكريسماس في التجمع الخامس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان مصطفى قمر، لإحياء حفل غنائي اليوم الخميس بأحد المولات التجارية بالتجمع الخامس، ويشاركه في الحفل المطرب هشام عباس، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب احتفالا بالكريسماس وأعيد الميلاد.

في جانب آخر يحيى المطرب مصطفى قمر حفلًا جديدًا على مسرح النهر بساقية الصاوي، يوم الخميس الموافق 7 يناير المقبل، فى تمام الساعة السابعة ونص مساء، من المقرر أن يشهد الحفل عددا من المفاجآت لجمهور مصطفى، حيث يقدم من خلاله عددا من أغانى ألبومه الأخير "ضحكت ليا" وأغاني أخرى، وأغنية جديدة من أحدث ألبوماته "لمن يهمه الأمر 2".

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى قمر، هو ألبوم طرحه مؤخرا بعنوان "لمن يهمه الأمر 2" الذى يضم 7 أغنيات وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك".