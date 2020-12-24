دي جي كناري يكشف كواليس أغنية سعد لمجرد الجديدة

يعمل حاليا الموزع العراقي دي جي كنارى على أغنية جديدة للمطرب المغربي سعد لمجرد.
الأغنية من المقرر طرحها خلال شهر فبراير المقبل على طريقة الفيديو كليب وسيتم تصويرها خلال الفترة المقبلة في بعض المناطق العربية منها دبي ومناطق أخرى.
الأغنية الجديدة تنتمي لنوعية أغاني الراب، الذي يتميز به "كنارى" حيث سبق أن تعاون مع عدد من الفنانين به وحققت أغانيه نجاحا كبيرا.
ويستعد سعد لمجرد لطرح أغنية "الوجه الثاني" مع الفنان المغربي زهير بهاوي، التي أعلن عنها في وقت سابق وتم تأجيل طرحها بسبب انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن سعد لمجرد طرح مؤخرا أغنية "عدى الكلام"، من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وتخطت مشاهدتها ال١١٠ مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
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